Les Sisters Tome 18 : Tu veux ma photo ?

Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Opération rangement chez les Sisters. Les parents chargent Wendy et Marine de faire du tri dans leurs affaires avant que leurs chambres n'explosent. Les filles trouvent la corvée beaucoup plus amusante lorsque, dans le garage, elles tombent sur des photos de jeunesse de papa et maman, et se prennent carrément pour des archéologues en retrouvant des cassettes vidéo du siècle dernier ! Cette opération rangement sera un vrai carton, d'ailleurs il y en a partout dans la maison !!!