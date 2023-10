Les Tuniques Bleues Tome 67 : Du feu sur la glace

Hiver 1861. Le sergent Chesterfield, chargé de remplacer le Capitaine Stark, a fini par retrouver son supérieur à l'hôpital pour un même diagnostic : stress post-traumatique ! Le remède : l'éloigner de la guerre... Le général Alexander lui demande alors d'accompagner un certain Jeremiah Clure, géographe chargé de cartographier les territoires indiens. Petit souci pour Blutch et Chesterfield : Clure est anarchiste. Mais pire : ils doivent l'escorter dans des territoires où les sudistes, alliés aux cherokees, persécutent les tribus creeks, fidèles aux nordistes... Dans la lignée de Cauvin, Kris mêle histoire et humour, en lui ajoutant un piquant sous-texte politique. Lambil, malgré l'importance des charges, se montre très vaillant, épaulé au storyboard par Michalak !