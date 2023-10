Thomas Pesquet raconte notre planète bleue

Embarquez avec Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale ! Découvrez les missions des astronautes, leur vie dans l'espace et faites un tour du monde depuis la Cupola, extraordinaire poste d'observation à plus de 400 kilomètres d'altitude. Avec des photographies à couper le souffle, Thomas Pesquet partage sa passion pour notre planète bleue et donne aux jeunes lecteurs des clés pour appréhender les grands enjeux environnementaux. Parce qu'il est primordial de bien comprendre le changement climatique pour mieux pouvoir le combattre. Les droits d'auteur de ce livre sont reversés à l'association humanitaire Aviation Sans Frontières.