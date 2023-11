Secrets de vies

Catherine Nay excelle dans l'art du portrait. La curiosité, l'intuition ont toujours guidé ses choix parmi les acteurs de l'histoire contemporaine, hommes et femmes évoluant au coeur des sphères du pouvoir et milieux d'influence. En quelques pages, elle cerne l'originalité d'un caractère, éclaire les aspects les plus inattendus de chacun de ceux qu'elle rencontre pour recueillir leurs confidences, sonder leurs états d'âme. Moments de vérité exceptionnels, restitués avec une acuité de style et une finesse psychologique sans égales parmi les grands observateurs d'aujourd'hui. Ce qui intéresse Catherine Nay en premier lieu ? La " pâte humaine ", autrement dit les véritables ressorts d'un individu, ses secrets d'enfance, sa part d'intimité, l'arrière-plan personnel où s'est joué son parcours. Telles sont les clés qu'elle est allée chercher auprès de personnalités aussi diverses par leur trajectoire, leurs origines, leur tempérament que Philippe de Gaulle, Roland Dumas, Hélène Carrère d'Encausse, Edouard Balladur, Gérard Larcher, Edouard Philippe, le général Georgelin, François Pinault ou Giuliano da Empoli. Chaque fois, c'est la justesse du détail, la précision de l'anecdote, la vivacité du trait qui font merveille et en disent souvent plus long sur la complexité d'un être que bien des biographies.