Boule & Bill Tome 44 : Te fais pas d'Bill !

Un cocker, c'est quoi ? ... Un compagnon attachant, gourmand, tonitruant et taquin ! Et si l'on suit cette définition, Bill est LE cocker par excellence ! Toujours le dernier au bain mais le premier à la soupe ou sur le terrain de jeux, il forme plus que jamais avec Boule un duo aussi drôle que complice. Une nouvelle variation de ce "coquin de cocker" pour rire en famille à l'orée des fêtes !