Unhappy New Year

Un soir de Nouvel An. 5 soeurs en deuil. Une maison qui brûle. L'Amour. Depuis le décès de leur mère adorée, chacune des soeurs Scott est retournée à son train-train quotidien. Convoquées à Wilmington par leur père pour passer le 31 décembre en famille, elles s'attendaient à tout... sauf à une soirée faite de révélations, d'amour et de chaos. Fallon est forcée de vivre avec son mari malgré leur séparation et leur quotidien a pris des allures de guerre civile. Aimee travaille pour Satan en personne. A cause d'une météo capricieuse, son patron se retrouve à la conduire jusqu'à Wilmington. Ivy et Connor ont toujours été en compétition. Un énième pari les mène à franchir la nouvelle année menottés l'un à l'autre. Taylor, star internationale de la chanson, a le syndrome de la page blanche et se voit imposer Zic, un parolier de renom qui doit la suivre partout. Hazel a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Lorsque Gracie débarque avec une liste de défis à relever avant minuit, Hazel n'a plus le choix. C'est ce soir ou jamais ! L'amour arrive parfois aux moments les plus inopportuns... Encore faut-il savoir le reconnaître !