Blue Lock Tome 17

Chaque joueur fournit une performance au-delà de ses limites au cours d'un match dantesque, mais la relation tendue qui lie les frères Itoshi engendre des actions imprévisibles et surréalistes. Cela n'empêchera cependant pas les joueurs du Blue lock, à commencer par Nagi, Bachira et Isagi, de se battre avec l'objectif de marquer individuellement. Les rêves et l'obstination de Jinpachi Ego parviendront-ils à briser le vieux modèle footballistique japonais ?