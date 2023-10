Hunger Games Tome 1 . Edition collector

Le retour évènement de l'une des plus grandes sagas littéraires de ces dernières années dans une superbe édition collector ! Dans chaque district de Panem, une société reconstruite sur les ruines des Etats-Unis, deux adolescents sont choisis pour participer aux Hunger Games. La règle est simple : tuer ou se faire tuer. Celui qui remporte l'épreuve, le dernier survivant, assure la prospérité à son district pendant un an. Katniss et Peeta sont les " élus " du district numéro douze. Les voilà catapultés dans un décor violent, semé de pièges, où la nourriture est rationnée et, en plus, ils doivent remporter les votes de ceux qui les observent derrière leur télé... Alors que les candidats tombent comme des mouches, que les alliances se font et se défont, Peeta déclare sa flamme pour Katniss à l'antenne. La jeune fille avoue elle-aussi son amour. Calcul ? Idylle qui se conclura par la mort d'un des amants ? Un suicide ? Tout est possible, et surtout, tout est faussé au sein des Hunger Games...