Le Loup en slip - Tome 8 - Le Loup en slip et le mystère du P silencieux

Dans la forêt, on le sait, y a des p'tits zozios, des pas bien costauds, qui zinzinulent quand tout est nul... Et en parlant de petit oiseau, il y en a un tout particulièrement qui, ce matin, rouspète bien haut. Grumo en a ras la casquette des exceptions orthographiques de la langue française. "Et gnagnagna, cette lettre on doit l'écrire mais on ne la prononce pas... et gnagnagna celle-ci elle s'écrit comme ci mais se prononce comme ça". La petite mésange, qui adore ronchonner, soulève néanmoins des questions pertinentes à propos des mots qui nous entourent... Un album sur l'orthographe, vous n'êtes pas sérieux ? Oh si ! Et, d'ailleurs, quels meilleurs compères que le Loup en slip et l'ourse Paulette pour comprendre, à l'image de la rivière qui serpente, les méandres de la grammaire et de l'évolution des mots ? La forêt est un lieu bien propice pour expliquer un thème qui en frigorifierait plus d'un, mais qui se transforme en une balade palpitante une fois entre les pattes de notre loup préféré. Des rimes en cascade, des jeux de mots entortillés comme des branches, des bonds de lapin de champ lexical en origines étymologiques : voici un album musical, où dansent les mots sur une mélodie parfaitement orchestrée. Un délice de poésie et d'humour !