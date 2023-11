À la veille du retour de Gaston Lagaffe, Isabelle Franquin réagit

Le 28 mars 2022, cette dernière engageait une action en justice suite à l'annonce par les éditions Dupuis de la relance de Gaston Lagaffe, créé par son père. Cette action était motivée par le souhait du paternel, décédé en 1997, que son personnage ne lui survive pas.

Pas contente, mais pas d'objection

Un arbitrage prononcé à Bruxelles a finalement validé la publication d'une version renouvelée de Gaston Lagaffe, « mais pas sans limites et à condition de solliciter l’approbation préalable d’Isabelle Franquin selon les formes prévues dans un contrat conclu entre parties en 2016 », qui oblige le groupe éditorial à respecter un « processus d’approbation ».

L'autorisation de l'arbitre pour que Dupuis et Dargaud-Lombard créent de nouveaux albums de Gaston Lagaffe repose sur un contrat de 1992. Cet accord autorisait toute nouvelle utilisation du personnage et de son univers. Isabelle Franquin et les éditions Dupuis n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de ce document, par lequel il vend son personnage Gaston, ses droits d'exploitation (droits d'édition, audio, merchandising...) et le droit de faire des suites. D'un commun accord, ils ont désigné un arbitre pour trancher définitivement cette question.

L'arbitre, Me Jean-Ferdinand Puyraimond, a jugé que « André Franquin n’a pas été univoque dans ses déclarations quant au fait que Gaston ne puisse lui survivre sous le crayon d’un autre dessinateur après sa mort, de sorte que l’écrit (le contrat de 1992) doit prévaloir ».

En résumé : Dupuis peut publier un nouveau tome des aventures du héros sans emploi, et Isabelle Franquin a le droit « d’émettre des objections quant à ce choix pour des motifs éthiques ou artistiques. Idem quant au contenu de ces nouvelles BD. »

Une sentence arbitrale définitive, qui ne peut faire l'objet d'un appel, mais « il est par contre une chose qui est certaine et n'est susceptible d'aucune interprétation, c'est la volonté non équivoque que m'a exprimée personnellement mon père de ne pas voir Gaston lui survivre sous le crayon d'un autre dessinateur », explique Isabelle Franquin dans un communiqué transmis à ActuaLitté ce 21 novembre.

Elle continue : « Après réflexion, j'ai donc pris la décision de ne pas faire de commentaire au titre du Droit Moral sur l'album. Faire de tels commentaires aurait constitué une forme d'aval à cette entreprise de résurrection de Gaston. Je ne pouvais exercer de Droit Moral sur quelque chose qui n'aurait jamais dû exister car allant totalement à l'encontre de la volonté que m'a exprimé mon père à maintes reprises, à moi mais aussi à mes enfants, mon entourage, à ses amis et à ses confrères. Je ne puis aller contre la volonté de l'auteur. Il est de mon obligation de la respecter. » Pas d'accord, mais aucune action non plus, tout est bien qui finit bien ?

Un événement

Le droit moral, élément clé du droit d'auteur, vise à protéger les intérêts non économiques de l'auteur, garantissant la reconnaissance et le respect de l'œuvre. Perpétuel et inaliénable, il survit à l'auteur jusqu'à 70 ans après sa mort et est souvent transmissible aux héritiers.

Ce droit englobe le droit de paternité (reconnaissance de l'auteur), le droit de divulgation (contrôle de la publication) et le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre (opposition à toute modification nuisant à l'honneur ou à la réputation de l'auteur). Même après la cession des droits patrimoniaux, l'auteur ou ses héritiers peuvent intervenir pour préserver le message et l'essence de l'œuvre. Le droit moral est essentiel pour maintenir l'authenticité de l'œuvre et respecter le lien personnel entre le créateur et sa création.

Delaf, le dessinateur de ce nouveau tome de Gaston Lagaffe, a déclaré, après la procédure judiciaire : « J’espère qu’en refermant l’album, les lecteurs ressentiront tout l’amour et le respect que j’ai pour Gaston et son inégalable créateur André Franquin. » Le dessinateur a adopté une méthode particulière pour reprendre le personnage de Gaston, en étudiant chaque posture, caractéristique et élément de l'univers de Gaston, le plaçant dans des contextes contemporains.

Le personnage de Gaston Lagaffe, créé par André Franquin en 1957, est une icône de la bande dessinée belge, connu pour sa personnalité désordonnée et ses gaffes chaotiques. Cet employé du journal Spirou aux cheveux ébouriffés, baskets et pull vert, est un inventeur farfelu au grand talent pour la procrastination... En plus de provoquer des catastrophes, il est attachant, épris de nature, d'animaux et doté d'une conscience écologique, représentant un antihéros riche et complexe.

Il a été immortalisé dans 19 albums, des inédits, trois jeux vidéo, une série animée, et même une tentative mal reçue de suite avec un personnage nommé Gastoon... Il a également fait l'objet d'un film en 2018, qu’Isabelle Franquin avait fortement critiqué à l’époque de la sortie — évoquant un « désastre ». La première adaptation pour le cinéma, elle, s’était effectuée du vivant de l’auteur. Et n’avait pas attiré autant de foudres.

Qu'en sera-t-il pour ce nouveau tome ? Sa publication, ce 22 novembre, est des plus attendues...

Dupuis.

Crédits photo : Dupuis