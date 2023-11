Faut pas prendre les cons pour des gens Tome 4

Après le succès hors norme des trois premiers tomes de Faut pas prendre les cons pour des gens, Emmanuel Reuzé signe un quatrième opus toujours plus cynique, drôle et n'épargnant aucun sujet de société. Un monde où, à cause des chasseurs, les promeneurs seraient une espèce en voie de disparition que l'on devrait réintégrer dans les Pyrénées, où les cadences infernales des travailleurs les empêcheraient de faire leur burn out tranquille, où l'électricité serait si chère que mourir électrocuté serait un privilège bourgeois... Un monde si éloigné du nôtre ? Rien n'est moins sûr pour Emmanuel Reuzé qui revient avec un quatrième tome encore plus noir et grinçant mais toujours aussi drôle. Sa spécialité : s'emparer des pires travers de notre société et les tordre jusqu'au ridicule pour en dénoncer les failles et les aberrations. LA série aux 500 000 exemplaires vendus qui soigne l'indignation face à la bêtise ordinaire par le rire !