" Veronika est de ces femmes qui résistent même dans les pires moments. On ne choisit pas d'être infirmière si on accepte la défaite... Sa solitude, elle l'a apprivoisée. Dompter la peur, c'est autre chose. " En rentrant chez elle un soir, Veronika découvre la disparition de son fils âgé de neuf ans. Désemparées, elle et sa fille Lilya cherchent à comprendre où Valentyn a été emmené. Elles vont remuer ciel et terre pour retrouver la trace du petit garçon - l'une animée par sa témérité d'adolescente, l'autre par sa détermination de mère. Mais l'ennemi est partout, et Lilya et Veronika ne pourront se fier à personne... ou presque. Ensemble, elles vont tenter de déjouer " la Symphonie des monstres ", un projet bien plus terrifiant qu'une fiction. Au cours d'une aventure peuplée de personnages inoubliables, une mère et sa fille vont réapprendre à se connaître et à s'aimer. Porté par une écriture puissante, Marc Levy nous livre un roman magistral : une grande aventure humaine au coeur de l'Histoire tumultueuse qui s'écrit aujourd'hui sous nos yeux.