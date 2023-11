Les Whittier

Chaque famille a ses blessures et ses secrets... Comme chaque hiver, Preston et Constance Whittier quittent New York pour un séjour en amoureux dans les Alpes. Mais cette année, l'escapade romantique tourne à la tragédie lorsque le couple est emporté par une avalanche. Dévastés par le chagrin, leurs six grands enfants se retrouvent dans la maison de famille, en quête de réconfort. Confrontés au devenir de cette demeure splendide qui renferme leurs souvenirs, ils doivent également faire face à leurs problèmes d'adultes. Entre un mariage qui bat de l'aile et l'autisme du petit dernier, tous doivent se soutenir. Car dans l'épreuve et dans la douleur, qui mieux que la famille peut panser les coeurs ?