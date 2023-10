Mission zéro faute !

Des trucs et astuces et des jeux à partager en famille pour que petits et grands ne fassent plus jamais de fautes ! Vous ne savez jamais combien de l et de p prend le verbe appeler ou quel est le pluriel de bancal ? Vous avez la migraine quand il s'agit de mettre les accents au bon endroit ou dans le bon sens ? Vous employez des anglicismes sans le savoir ? Vous doutez du sens de certains mots ? Ce livre est fait pour vous ! Amoureux des mots avec lesquels il jongle quotidiennement dans ses émissions Slam ou Duels en familles, Cyril Féraud vous embarque pour un voyage à la découverte de notre belle langue française, ses trésors et ses pièges. Sans se départir de son humour habituel, il aborde de manière claire et synthétique tous les difficultés et curiosités du français. Pour chacune, il vous donne tous les trucs et astuces pour ne plus jamais vous tromper, mais aussi plus de 150 jeux originaux pour vous tester. Espiègle et accessible, illustré et coloré, cet ouvrage se partage en famille pour que petits et grands ne fassent plus jamais de fautes ! A propos de l'auteur Cyril Féraud est un animateur et producteur audiovisuel français exerçant principalement sur France Télévision depuis 2008. Il est notamment l'animateur des jeux Slam, Duels en familles et La Carte aux trésors sur France 3 ; Le Quiz des Champions et 100% logique sur France 2.