Les Carnets de l'Apothicaire Tome 12

Intrigues et poisons au coeur du palais impérial ! Alors qu'elle enquêtait sur la disparition d'une servante malade, Mao Mao découvre que la dame de compagnie de Lifa, qui est également sa cousine, complotait pour espérer prendre sa place ! Une manigance aux très lourdes conséquences... Peu après, l'empereur en personne demande à la jeune apothicaire de l'accompagner au temple du choix, dans lequel il faut résoudre une énigme et emprunter le bon passage afin de prouver son statut d'héritier de la reine mère. Hélas, le souverain ne parvient pas à percer le secret des lieux... Mao Mao saura-t-elle comprendre le message qui s'y cache ? Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour... Avec son héroi ? ne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire ! Et vous, aurez-vous le courage de gou^ter à ses délices ?