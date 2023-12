Fullmetal Alchemist Perfect Tome 17

Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! Les troupes de Briggs sont lancées dans une lutte sans merci pour le contrôle du quartier général alors qu'Edward Elric et le colonel Mustang s'enfoncent de plus en plus profondément dans le repère du mystérieux Père. Le combat est loin d'être gagné car les homonculi sont prêts à tout sacrifier pour mener à bien leur terrible plan.