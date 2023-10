Twisted Tome 1 : Twisted Love

Alex Volkov a délibérément décidé de mettre de côté ses sentiments et garder un coeur de glace. Il ne pense qu'à atteindre le succès et à se venger. Alors, lorsque son meilleur ami lui demande veiller sur sa petite soeur, il est très ennuyé. Surtout que la jeune femme parvient vite à pénétrer sa solide cuirasse. Elle-même a connu un passé difficile, mais elle garde un regard optimiste sur le monde. Et elle est peut-)être la seule à discerner que la glace qui entoure le coeur d'Alex pourrait fondre... Surtout pour elle.