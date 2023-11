Le grimoire d'Elfie Tome 4 : Le Trésor de la tricomancienne

Une aventure émouvante et pleine de surprises, où l'amour de la nature façonne un lien fort entre les générations. C'est dans les Pyrénées qu'arrive le bus-librairie d'Elfie et ses deux soeurs. Là, vit leur Grand-Pé, un berger montagnard. Mais les filles le trouvent changé : il semble ne pas avoir fait son deuil de la mort de leur mère, et elles se demandent s'il a encore toute sa tête. Sur place, Elfie découvre que sa grand-mère était une sorcière du tricot, et surtout qu'elle a tricoté dans des couvertures des indications que seule Elfie peut voir. Une carte qui pourrait la conduire à un fabuleux trésor. Elfie va déployer sa magie pour le retrouver... Une aventure émouvante et pleine de surprises, où l'amour de la nature forme un lien fort entre les générations.