Par Deux fois tu mourras (Les Francs Royaumes, Tome 1)

Palais de Rouen, en l'an 569. Galswinthe, la jeune épouse de Chilpéric, l'un des trois petits-fils de Clovis, meurt étouffée dans sa chambre. A peine le crime commis, son assassin est poignardé par un mystérieux agresseur. Lorsque la reine Brunehilde d'Austrasie, soeur de Galswinthe, charge Arsenius Pontius de faire toute la lumière sur cet assassinat, le jeune lettré gallo-romain ne se doute pas qu'il vient de plonger au coeur des luttes fratricides qui opposent les trois héritiers du royaume des Francs. Avec le premier tome de de ce dyptique sur les rois mérovingiens, Eric Fouassier offre aux lecteurs un formidable polar historique et ressuscite somptueusement cet âge sombre qui fonda la France, où meurtre, sexe et vengeance sont autant d'instruments de pouvoir. Entre Umberto Eco et Les Rois maudits... un premier volet digne de Games of thrones. Librairie Gibert.