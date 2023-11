Les Rapaces - Enquête sur la mafia varoise de Marine Le Pen

Enquête sur la mafia varoise de Marine Le Pen Tu n'as jamais gardé de liquide en grande quantité, toi ? David Rachline, le maire de Fréjus, s'inquiète. Que faire de ce cash qui sert à payer ses soirées VIP avec son ami Jordan Berdella ? D'où viennent ces liasses qui financent bijoux et montres de luxe ? Lors de son élection en 2014, "le meilleur ami" de Marine Le Pen promettait une gestion exemplaire, la fin de la corruption et du clientélisme. Mais une fois élu, David Rachline a signé toujours plus de contrats avec un entrepreneur tout-puissant, noyant sa ville sous le béton et les passe-droits. A la mairie, les fêtes s'enchaînent jusqu'au bout de la nuit, l'antisémitisme et le racisme ne sont jamais loin, pendant que les policiers municipaux jouent aux cow-boys en harley Davidson. Voilà l'homme dont Marine le Pen a fait son directeur de campagne présidentielle et le vice-président de son parti... Camille Vigogne Le Coat raconte l'exercice du pouvoir par le Rassemblement national. L'enquête fourmille de détails, d'informations et d'enregistrements inédits.