Le Prix Fémina 2023 est décerné à Triste Tigre de Neige Sinno

Dans Triste tigre, Neige Sinno partage les traumatismes de son enfance avec sensibilité et sans faux-semblants. Il aborde la douloureuse thématique de l'inceste en combinant la finesse narrative et la rigueur d'un essai. Les jurés ont spécifiquement mis en avant la brillance du livre, sa force, et une honnêteté si intense qu'elle laisse même place à l'humour.

Elle a déjà reçu le prix littéraire du Monde et du roman des Inrockuptibles, et concourt toujours pour le Prix Médicis et Goncourt

Louis Erdrich est de son côté considérée comme une figure majeure de la littérature contemporaine américaine. Elle a enrichi le paysage littéraire avec des œuvres marquantes telles que La Malédiction des colombes et Dans le silence du vent. Tout au long de sa carrière prolifique, elle a été distinguée par de multiples récompenses prestigieuses, notamment le National Book Award, le Library of Congress Award et le National Book Critics Circle Award.

En 2021, son roman Celui qui veille lui a valu le renommé prix Pulitzer de la fiction. Tous ses livres sont publiées en France aux Éditions Albin Michel, dont l'ouvrage lauréat, La Sentence :

Suite à sa libération conditionnelle, Tookie, une femme amérindienne dans la quarantaine, trouve un emploi dans une petite librairie à Minneapolis. En tant qu'amatrice de livres, elle trouve rapidement sa place et s'épanouit dans ce milieu. Cependant, l'apparition de l'esprit de Flora, une cliente régulière récemment décédée, bouleverse sa tranquillité. Elle est confrontée à ses propres ombres intérieures, tandis que la ville s'embrase à la suite du tragique décès de George Floyd, le tout sur fond de pandémie mondiale. Ce roman, écrit par une célèbre écrivaine américaine, nous plonge au cœur des maux profonds de l'Amérique : le préjugé racial et l'intolérance.

Enfin, Hugo Micheron est un universitaire français spécialisé en sciences politiques, sociologie et géopolitique. Son expertise se focalise sur le jihadisme, les interactions entre l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que sur la manière dont les nations européennes ont réagi et évolué face à la montée du jihadisme en Europe depuis les années 1990.

Où trouve-t-on les origines du jihadisme ? Quelle direction prend-il ? Bien que Daech ait subi un revers en Syrie, le débat public semble avoir oublié ces questions. Il est vrai que les événements tragiques continuent de nous rappeler que le problème du terrorisme islamiste demeure. Toutefois, il est crucial de saisir les éléments qui ont propulsé le jihadisme au rang de question majeure politique, sociétale et démocratique en seulement une génération. Hugo Micheron offre une analyse détaillée du jihadisme depuis 1989, dépassant la simple problématique de sécurité et le contexte français. Il dévoile la première chronique du jihadisme en Europe, un phénomène longtemps négligé dont les évolutions sont restées sous-estimées, avec des répercussions profondes sur la stabilité des démocraties européennes actuelles et futures. Son récit plonge au cœur des vies d'individus à travers plusieurs continents, offrant un éclairage sur la raison pour laquelle l'Europe a tant subi d'attaques, de Stockholm à Madrid, en passant par Nice, Paris, Londres et Berlin. Son travail met en lumière le caractère et les transformations du jihadisme en Occident, sensibilisant le lecteur aux défis de la prochaine décennie. Car souvent, c'est lorsque l'on est le moins préparé que les attaques surviennent. - La colère et l'oubli - Les démocraties face au jihadisme européen

Le jury du Prix Femina est composée d'Évelyne Bloch-Dano, qui en est la présidente, accompagnée de Paula Jacques en tant que vice-présidente, et d'autres membres notables tels que Claire Gallois, Nathalie Azoulai, Christine Jordis, Scholastique Mukasonga, Mona Ozouf, Josyane Savigneau, Patricia Reznikov, Brigitte Giraud (couronnée par le Prix Goncourt 2022), Jeanne Benameur et Julie Wolkenstein.

Pour l'édition 2022, le prix a été décerné à Claudie Hunzinger pour son ouvrage Un chien à ma table, publié chez Grasset. Rachel Cusk a également été distinguée pour La Dépendance, traduit en français par Blandine Longre et publié chez Gallimard, tandis qu'Annette Wieviorka a été récompensée pour son livre Tombeaux. Autobiographie de ma famille, disponible aux éditions du Seuil.

