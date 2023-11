Les Chevaliers du ciel Tanguy et Laverdure - Tome 11 - Marée rouge en mer Noire

Alors que les tensions entre la Khuranie et la Russie ne cessent de monter, Tanguy et Laverdure se retrouvent pris au coeur d'un imbroglio géostratégique dont l'enjeu est un avion révolutionnaire. Les deux pilotes vont tout tenter pour éviter que la situation ne dégénère en conflit. Mais un industriel khuranien corrompu, la CIA et l'armée russe sont des adversaires de taille... Une pression digne d'un vérin hydraulique dans la suite et fin de ce diptyque qui fait écho à la terrible actualité de la guerre en Ukraine, avec toujours les scénaristes Patrice Buendia et Frédéric Zumbiehl, et le dessinateur Sébastien Philippe.