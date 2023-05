Pour son grand retour, Fred Vargas s’offre le trône des meilleures ventes

Avec Sur la dalle, Fred Vargas plante l’intrigue en Bretagne et effectue 46.887 ventes. Ce roman est son seizième polar, mais ce fulgurant départ prouve que son œuvre ne lasse pas son lectorat. Ce dernier a d’ailleurs un faible pour les romans noirs : Franck Thilliez se garde toujours deux places au chaud dans le top 10. La Faille (13.325 ex) est 5e. Et son Labyrinthes, récemment édité en poche, le suit de près avec 9290 tirages écoulés cette semaine.

Virginie Grimaldi reste 2e avec Il nous restera ça (19.600 ex.). Mais son roman grand format, Une belle vie, chute doucement pour arriver en 4e position (13.919 ex). Quant au tome 8 des Sept Soeurs, il n’a effectué qu’un furtif passage sur la première place du podium : il est 3e avec 16.054 exemplaires écoulés.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : Marcello Casal/ABr (CC BY 3.0 BR)