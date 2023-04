My Hero Academia Tome 35

Rejoignez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Star and Stripes offre un sursis aux héros : pour se remettre de son dernier combat, Tomura Shigaraki va avoir besoin d'une semaine supplémentaire... Un délai précieux, pendant lequel Toru et Izuku démasquent enfin la taupe qui oeuvrait dans l'ombre au sein même de Yuei ! Les justiciers tiendraient-ils enfin une chance de piéger le redoutable All for One à son propre jeu ?