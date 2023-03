Avant Blake et Mortimer : Avant Blake et Mortimer. Tome 2. La flèche ardente

Le cruel Babylos III, empereur d'Austradie, ordonne au général Robioff, chef suprême de son armée, de s'emparer des Iles Noires et de son précieux gisement d'uradium. Ce métal rarissime, associé au fameux rayon "u" , devrait en effet permettre de créer une arme apocalyptique. C'est le secret de cette arme que le professeur Marduk révèle au Grand Conseil de Norlandie, ennemi juré de l'Austradie. Mais outre la guerre qui se déclenche et les tentatives de l'adversaire pour s'emparer du secret, l'usage de l'uradium, "pierre de vie et de mort", est proscrite par Puncha Taloc, le dieu du feu protecteur des Iles Noires. Nos héros norlandiens auront donc fort à faire pour se sortir du terrifiant dilemme qui s'imposera à eux... 80 ans après leur naissance dans l'hebdomadaire belge "Bravo ! " , les personnages du "Rayon "U"" d'Edgar P. Jacobs reprennent vie. Avec "La Flèche ardente" , Jean Van Hamme, Christian Cailleaux et Etienne Schréder imaginent une suite à cet album mythique, précurseur de l'univers de Blake et Mortimer !