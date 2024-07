Les 5 terres Cycle III – XX Tome 13 : Rester vivants

Entre Angleon et Arnor, la guerre est là, que plus rien ne sem le pouvoir arrêter. Le début d'un troisième ycle qui voit les nations les plus puissantes des 5 Terres s'affronter pour la suprématie.

Ils sont huit, placés sous l'autorité du Capitaine Drun. Six ours, un chien, un loup, une Pointe qui forme l'élite de l'armée du roi Rinzem. Lorsque cette dernière quitte les côtes d'Arnor, elle laisse derrière elle le jeune Genkin et sa sceur Harin, qui remplace son suzerain de père pendant son absence, et est bien loin de se douter des menacent qui pèse sur elle et son frère.

Les éditions Delcourt nous en proposent, en avant première, les premières pages :

DOSSIER - Les 5 Terres : une saga médiévale où règnent les animaux