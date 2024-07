Entre vérité et fake news, le double jeu d'un reporter

Il n'a pas mené de véritables interviews pour sa série sur les banlieues, ni quitté son hôtel lors de son reportage en Grèce, et n'a jamais rencontré Julian Assange pour son portrait. Sa timidité chronique et son imagination fertile l'ont poussé à construire ses récits à partir de fragments de réalité, brodant le reste.

La réalité de Daguerre est celle d'un homme constamment tourmenté par la peur d'être découvert, avec chaque nouvelle publication menaçant de révéler la supercherie. Cette anxiété est exacerbée par les suspicions de ses collègues, qui s'interrogent sur sa capacité étonnante à toujours dénicher le témoin ou l'histoire parfaite.

Dans Les vérités parallèles, Marie Mangez plonge dans les coulisses d'une rédaction où la vérité est censée être inébranlable, et examine les zones grises entre les faits authentiques et ceux qui sont embellis. À une époque où l'information est omniprésente, exacerbée par les risques liés aux fausses nouvelles et à l'intelligence artificielle, l'importance de l'intégrité journalistique n'a jamais été aussi critique.

Les éditions Finitude nous proposent un extrait en avant-première :

Marie Mangez, qui réside et travaille à Paris, a suivi des études en journalisme et anthropologie avant de rejoindre un cabinet d'études. Son premier roman, Le parfum des cendres, publié en 2021 chez Finitude, a rencontré un succès notable et a été nominé pour dix-huit prix littéraires.