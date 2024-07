Le futur ne sera pas

« Mila la Salamandre, au pouvoir de feu, provoquera l'extinction des super-héros. L'ampleur du massacre dépassera l'imaginable. »

Les super-héros. Ils ont pour mission de protéger la civilisation. Et plus encore, l'humanité. Recueillis par la Fondation H.E.R.O.S, des enfants aux pouvoirs phénoménaux luttent depuis toujours pour contrer le mal. En suivant les prédictions de l'Oracle, ils peuvent sauver le monde. Rien que ça.

Et là, une nouvelle vision du futur. Mila, la Salamandre, va détruire les super-héros. Pour contrer ceci, rien de mieux qu'une équipe choc. Elijah, le Marionnettiste. Sacha, l'Illusionniste. Adam, le Voyageur. Gabrielle, l'Empathe. Quatre personnages aux personnalités si différentes.

Peu importe l'importance de l'affection qu'ils ressentent pour cette nouvelle "super-vilaine", ils doivent l'arrêter à tout prix... même si la Salamandre commence à crier tout haut que la Fondation cache quelque chose.

Alors que l'on suit cette course contre la montre, nous devenons un membre à part de cette équipe élite. Les révélations se suivent et nous embrouillent. La manipulation, les secrets, l'amitié, l'amour, la perte... l'écriture de Bleuenn Guillou est d'un fluide qui nous transporte au fil des pages.

Quand nous pensons que nous touchons la vérité, elle disparaît et nous retournons à zéro.

Entre dystopie et fantastique, cette oeuvre nous offre un univers passionnant et nous tient en haleine jusqu'au dernier chapitre. Malgré leurs pouvoirs, chaque personnages ont leurs propres problèmes et personnalités ce qui les rend si humains. L'autrice intègre un côté psychologique au récit grâce à eux et, bien que nous ne pouvons contrôler le feu ou bien se téléporter, nous pouvons nous identifier à eux sans aucun souci.

Une vraie pépite à découvrir.