Matière, lumière, espace : Lucio Fontana dans le futur

Organisée par Paolo Campiglio et Benoît Decron, la rétrospective explore les thèmes de Matière-Lumière-Couleur, Espace actif, et Utopie, à travers plus de quatre-vingt œuvres : des sculptures, des toiles, ou encore des environnements immersifs, tirés de prestigieuses collections publiques et privées, y compris du Centre Pompidou, du Tornabuoni Arte, ou naturellement de la Fondazione Lucio Fontana de Milan.

L'objectif ? Mettre en lumière le dialogue de l'artiste entre le matériel et l'immatériel. Pour condenser, Lucio Fontana, c'est un engagement dans le plus contemporain, et une intuition du futur.

En parallèle à cette manifestation, Gallimard édite le catalogue de l'exposition, qui offre un parcours exhaustif à travers l’œuvre du maître, explorant ses périodes en Argentine et en Italie, avant et après la Seconde Guerre mondiale.

D'abord un travailleur du granit et du marbre pour la construction de bâtiments, à l'âge de 28 ans, Lucio Fontana abandonne cette activité, et entreprend de nouvelles études à l'Académie des beaux-arts de Brera à Milan. Il est rapidement attiré par l'abstraction.

L'artisan de la céramique et père des Concetti Spaziali, où il lacérait et perforait la toile pour transcender les limites physiques et conceptuelles, a en son temps expérimenté avec les matériaux pour transcender les frontières traditionnelles de l'art, en avance sur l'Arte Povera et de ce fameux art conceptuel.

C'est en 1947 qu'il fonde le mouvement spatialiste, à la suite du futurisme, caractérisé par une volonté de rompre avec les conventions traditionnelles de la peinture et de la sculpture, pour explorer des dimensions nouvelles, intégrant l'espace et le temps comme composantes essentielles de l'œuvre d'art.

Ce mouvement, initialement articulé autour du Manifeste blanc, propose une réflexion sur l'art dans l'ère post-atomique. L'idée : favoriser une synthèse des arts visuels, de l'architecture, de la technologie et de la science. Chercher à dépasser le cadre bidimensionnel de la toile pour engager l'œuvre d'art dans une dynamique qui s’inscrit physiquement et conceptuellement dans l'espace réel. Intégrer littéralement l'environnement spatial dans l'œuvre.

Des interventions matérielles envisagées comme des moyens de libérer l'art de ses limites traditionnelles, et d'inviter le spectateur à une expérience immersive.

Lucio Fontana envisageait, en dernière analyse, un futur libéré de ses contraintes conventionnelles. Un art qui deviendrait acte toujours plus immatériel. Le tableau ne suffisait plus, il fallait traverser la toile, l'écran.

Au-delà de ses célèbres Attese ou Buchi, ce beau livre révèle un Fontana à la fois figuratif et abstrait, classique et avant-gardiste. Un artiste dont la complexité dépasse les catégorisations simplistes, en somme.

Les contributions de Silvia Bignami, Luca Bochicchio, Paolo Campiglio, Valérie Da Costa, Benoît Decron, Jacopo Galimberti, Alfred Pacquement, Daniela Sbaraglia, et Giorgio Zanchetti enrichissent l'ouvrage par des éclairages critiques sur l'impact et l'héritage de l'artiste dans le monde de l'art contemporain. Fontana et Soulage, Fontana et Paris, Fontana et Picasso, Fontana et l'Argentine...

Une illustration du goût de l'Argentin pour la mobilité permanente et l'engendrement de formes capturées dans le temps. Un lien avec l'espace, le passé, le futur, et la nature elle-même. Un dynamisme toujours plus grand, en éliminant progressivement les éléments superflus pour accentuer l'impulsion du mouvement. La vitesse est une des caractéristiques premières de la modernité pour l'artiste.

Et la lumière.