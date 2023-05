Glucose Goddess. La méthode. Avec 100 recettes faciles

Fringales ? Fatigue chronique ? Accro au sucre ? Problèmes hormonaux ? En mauvaise santé ? Votre glycémie joue sûrement aux montagnes russes. Ce livre est votre solution. Dans son premier livre, Faites votre glucose révolution, Jessie Inchauspé présentait le rôle crucial du glucose dans l'organisme et livrait dix conseils scientifiques pour lisser votre glycémie et vous libérer de nombreux symptômes. Avec La Méthode Glucose Goddess, elle présente son programme de quatre semaines et en quatre étapes pour intégrer ces conseils facilement, ludiquement, et sans se priver. Dans cet ouvrage tant attendu, vous trouverez plus de cent recettes, un carnet de notes, ainsi que les témoignages et conseils de deux mille sept cents personnes qui ont testé le programme en avant-première. Cette méthode agit de façon puissante sur la santé et vous aidera à retrouver une énergie sans limite, à dire adieu aux fringales, ralentir le vieillissement, combattre l'inflammation, retrouver un équilibre hormonal, dormir mieux que jamais, faire reculer le diabète et adopter des habitudes pour la vie. Sans compter les calories, et en mangeant tout ce que vous aimez.