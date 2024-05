Un retour mortel pour Adèle, devant Grimaldi et Musso

Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso, qui la semaine dernière se voyait placer à la dernière place du top 10, fait une remontée remarquable pour s'emparer de la 4e position grâce à 16.967 nouvelles ventes pour Quelqu'un d'autre. Le romancier antibois prend également la 6e place avec Angélique qui conquiert 10.879 nouveaux lecteurs et lectrices.

Ce qui ne laisse à Franck Thilliez que les 5e et 6e place — c'est déjà ça, après tout — pour Norferville (15.540 ventes) et l'édition poche de La faille (11.809 ventes).

Le poche, la bonne pioche

En 8e position, c'est Joël Dicker qui fait son retour dans le top 10. Il vend 10.233 exemplaires d'Un animal sauvage. Deux livres de poches complètent ce classement, qui comptait 5 représentant des petits formats : Anna Stuart est 9e grâce à 10.104 lecteurs et lectrices qui se sont laissés convaincre par la quatrième de couverture de La sage-femme d'auschwitz ; et Mélissa Da Costa clos le top 10 avec Les femmes du bout du monde qui se vend à 9976 exemplaires.

Le rythme ralentit très légèrement pour le marché, qui enregistre 38 nouvelles entrées sur les 200 meilleures ventes. Point positif, on observe une double progression en volume (+ 3 %) et en valeur (+ 6 %) par rapport à la même semaine en 2023.

Enfin, parmi les grands écarts hebdomadaires, La chronique des Bridgerton, l'intégrale vol. 1 par Julia Quinn fait un bond en avant de 139 places. L'oeuvre se classe 59e pour 2889 ventes. De l'autre côté, le tome 11 de Oshi no Ko, manga de Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, fait une chute de 137 étages et se retrouve 194e (pour 1397 ventes).

Crédits image : Mortelle Adèle - Mr Tan et Diane le Feyer