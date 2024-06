Mortelle Adèle explose les meilleures ventes 

Bouquet final pour la saga phénomène des Sept Sœurs : Atlas —L’histoire de Pa Salt, qui a séduit 21.499 personnes. Un huitième tome coécrit par Harry Whittaker, fils de sa défunte mère Lucinda Riley, qui se place directement en 2e position, quelques jours après sa sortie en poche.

Dans la course aux meilleures ventes, Solo leveling tome 13 réussit une entrée remarquable dans le classement, se hissant 3e sur le podium. Le binôme d’artistes Chugong et Dubu réalise quelque 13.152 ventes, avec un treizième tome qui ne lasse visiblement pas son public.

Virginie Grimaldi dans le négatif

4e place pour Virginie Grimaldi, qui sort cette semaine du trio de tête. Son roman poche Une belle vie perd une place, avec 12.725 ventes enregistrées. Léger déclin pour Plus grand que le ciel, qui passe de la deuxième à sixième position, et revient sous le seuil des 10.000 ventes avec 9055 exemplaires écoulés.

Franck Thilliez la talonne de près avec 249 ventes de moins, avec Norferville (8806 exemplaires). La version proche de son thriller, La faille, se hisse elle à la 5e place, et réalise 9504 ventes.

À LIRE : Norferville de Franck Thilliez : “Liberté absolue et danger omniprésent”

Dure semaine pour Guillaume Musso qui menace de sortir du top 10 avec son Angélique (7521 ventes), devancé de justesse par la version poche du Silence et la colère de Pierre Lemaitre (7810 ouvrages vendus), et La sage-femme d’Auschwitz d'Anna Stuart, qui se hisse à la 8e position (8512 acheteurs).

Le marché se stabilise

Avec 39 nouveautés entrées dans le classement des 200 meilleures ventes, tous segments éditoriaux confondus, le rythme se stabilise à l’approche d’une rentrée littéraire très attendue. Un sentiment confirmé par les chiffres du top 200 de la semaine, qui représente tout à la fois 11 % du nombre total d’exemplaires écoulés et 13 % de la valeur totale du marché. En revanche, un léger recul des ventes est observé avec -6 % en volume et en valeur, par rapport à la même semaine de l’an dernier.

Enfin, chute vertigineuse pour la romancière américaine Jennifer L. Armentrout et le tome 4 de la saga Le sang et la cendre : -162 places, un départ en fumée...

Crédits image : © Céline Nieszawer / Editions Fayard et © Eva Nièpce / Melissa Da Costa