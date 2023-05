Soixante secondes de bonheur

Elena a tout sacrifié pour devenir tradeuse. A la suite de son divorce, son fils, Maxime, ne lui a jamais pardonné d'avoir déménagé à Londres. En choisissant de le rejoindre dans les Landes pour les fêtes, elle espère sauver ce qui peut l'être encore... Bûcheron, Sébastien vit seul avec sa fille Océane au milieu des pins et des souvenirs. Il a tellement cherché à la protéger qu'il ne l'a pas vue grandir. Et, à force d'être couvée, la voilà qui s'éloigne... Nous sommes le 27 décembre 1999, la tempête du siècle se dirige tout droit vers le massif landais. Au milieu du chaos, leurs vies vont être bouleversées. Et si d'un drame pouvait surgir l'espérance ?