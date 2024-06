BD jeunesse, Young Adult : ce n'est pas que pour les Zenfants !

L’autrice américaine de Fourth Wing s’impose dans le haut du classement avec la sortie d’Iron Flame, tome 2 de la saga-phénomène The Empyrean (traduit de l'anglais par Karine Forestier). Rebecca Yarros décroche ainsi une deuxième place avec 16.774 ventes enregistrées pour l’édition collector. Le succès ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le format broché lui vaut tout de même une 10e place avec 8435 lecteurs conquis.

Toujours dans l’univers Young Adult, Sarah Rivens séduit 14.006 lecteurs et lectrices avec la réédition du tome 2 de la série Captive, en édition collector.

Place au 9e art avec l’immanquable sortie tome 9 des Cahiers d’Esther, histoires de mes 18 ans. Riad Sattouf, Grand Prix de la 50ᵉ édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, provoque 16.256 ventes, se hissant tout droit en 3e position.

La sortie poche du tome 8 de la saga des Sept sœurs n’a pas laissé les lecteurs insensibles : Atlas, l’histoire de Pa Salt continue d’enchanter 13.439 personnes (grâce à la traduction de Marie-Axelle de La Rochefoucauld). Lucinda Riley et Harry Whittaker obtiennent une 5e place, suivis de près par Kohei Horikoshi et le tome 39 de My Hero Academia, un combat sans alter (10.255 ventes - trad. David Le Quéré

adaptation : Clair Obscur).

Virginie Grimaldi et Franck Thilliez, désormais bien installés dans le classement, perdent respectivement 3 et 2 places en cette nouvelle semaine, conservant tout de même une belle 7e position avec Une belle vie (10.155 exemplaires), et une 9e place pour Norferville et ses 8451 ventes.

Notons enfin la belle entrée de Camilla Läckberg dans le classement, avec son polar Le nid du coucou (trad. Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet), et son effrayante couverture, qui convainc 9981 personnes, lui offrant ainsi une 8e position.

Le rythme augmente très légèrement pour le marché, qui enregistre 54 nouvelles entrées sur les 200 meilleures ventes. A contrario, l’on note une baisse des ventes de 3 % en volume par rapport à la même semaine de l’an dernier, mais on se réjouira avec tempérance d'une hausse de 1 % en valeur.

Mais ne nous quittons pas sans évoquer la grande chute hebdomadaire, endurée cette semaine par Paul Auster et son roman Baumgartner (trad. Anne-Laure Tissut), qui décroche de 86 places dans le classement. C'est dur, mais ça aurait pu être pire...

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : Santi P.A. / BY-NC-ND 2.0