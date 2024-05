Virginie Grimaldi et Franck Thilliez : deux fois, plutôt qu'une

Franck Thilliez, manifestement amusé par le système, a fait comme la romancière : en 3e position, son dernier (et chaudement recommandé : il est glaçant) livre Norferville qui conquiert 16.536 lecteurs. Et juste après, il glisse La faille, en poche, qui rafle 14.190 ventes.

Évidemment, le principe du doublé, c’est presque lui qui l’a inventé : Guillaume Musso, qui ne décroche plus du tableau des 10 meilleures ventes, poursuit ainsi son bonhomme de chemin. Angélique est en 6e position (10.311 ventes en poche, ça se calme un peu…) et Quelqu’un d’autre, en 8e, avec 7932 exemplaires.

N’allons cependant pas trop vite : Pierre Lemaître est bien là avec Le Silence et la colère : 10.311 exemplaires pour une 5e position, quand Mélissa da Costa, première voilà deux semaines, se retrouve en 7e position : Les femmes du bout du monde se sont vendues à 8265 tomes.

Pour clore la marche, Scarlett St Clair et Hades et Persephone tome 4 ; a touch of chaos (trad. Robyn Stella Bligh), chute à la 9e place, avec 7748 tomes. Quant à Joël Dicker, il se maintient à la dernière position de ce top 10 : Un animal sauvage a réalisé 7523 ventes, là aussi, l’engouement se modère.

Avec 29 nouveautés qui entrent dans le classement des 200 meilleures ventes, tous segments éditoriaux confondus, on sent le marché se crisper quelque peu. Six ouvrages de la liste ne bougent pas de place, mais la meilleure entrée ne s’effectue qu’à la 13e position : c’était une semaine sans…

Cela se reflète dans les données plus approfondies, note notre partenaire Edistat : entre 2023 et 2024, les ventes de cette semaine 19 accusent un recul de 10 % en volume et itou en valeur, par rapport à l’an dernier. En revanche, le top 200 représente tout à la fois 12 % du nombre total d’exemplaires écoulés et 14 % de la valeur totale du marché.

Ne nous quittons pas sans évoquer le gadin de la semaine : rassurez-vous, elle n’a pas eu mal. Rebecca Ross, qui publie Divines rivalités t.1 chez De Saxus (trad. Laurent Bury) passe de la 129e à la 175e position. Ouch, mais sans trop de bobos.

Crédits photo : Pascal Ito / Flammarion