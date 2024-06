Morgane Moncomble ouvre l'été avec sa nouvelle new romance

16.000 ventes plus loin, notre héroïne rousse Mortelle Adèle perd sa première place, pourtant occupée 4 semaines consécutives, et se retrouve bonne deuxième dans le classement des 200 meilleures ventes de la semaine. Avec 14.570 exemplaires achetés, l'héroïne de Mr Tan et Diane Le Feyer perd un peu de souffle, mais conserve une bonne allure dans la course aux meilleures ventes.

Belle remontée pour Viriginie Grimaldi, qui boudait le top 3 la semaine dernière, et se hisse directement à la 3e place avec son édition poche d’Une belle vie (8849 lecteurs conquis).

À LIRE – Norferville de Franck Thilliez : “Liberté absolue et danger omniprésent”

Envie de grands frissons ? Le nid du coucou, de Camilla Läckberg (trad. Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet), a veillé à divertir les lecteurs, réalisant quelque 8800 ventes en cette 25e semaine. On note également la présence de Norferville, de Franck Thilliez, qui s’accroche au top 10 malgré une chute de 5 places. Il séduit encore 7486 personnes, 8 semaines après sa sortie.

Quant aux Cahiers d’Esther, l’héroïne de Riad Sattouf à laquelle il a consacré un 9e tome (Histoire de mes 18 ans), la BD perd 3 places pour se loger à la 5e position (8748 ventes). Juste derrière, La sage-femme d’Auschwitz, d’Anna Stuart sous une traduction de Maryline Beury, atteint les 7880 ventes.

Notons la 7e position du tome 8 des Sept sœurs, Atlas : L’histoire de Pa Salt. Lucinda Riley et Harry Whittaker (trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld), qui séduit 7641 lecteurs et lectrices.

Le barman du Ritz semble encore intriguer 7583 personnes, curieuses de découvrir l’histoire de Frank Meier, narrée par la plume de Philippe Collin.

Enfin, aux portes du top 10 des meilleures ventes se trouve la sortie poche de La mariée portait des bottes jaunes, de Katherine Pancol (7183 exemplaires vendus). Ça sent bon l’été !

On baisse le volume

L’on observe toutefois une légère baisse des ventes (en volume) par rapport à la même semaine l’an dernier : -3 %. Pas de quoi se consoler en termes de chiffre d’affaires, qui n’augmente que de 1 % comparé à l’année dernière, à la même période.

Au total, 46 nouvelles sorties ont fait leur entrée dans le classement des 200 meilleures ventes, une légère baisse qui offre un peu de répit aux libraires pour préparer la rentrée littéraire.

À LIRE – En 2023, la production des éditeurs français a baissé

Et nous terminons cette semaine 25 en notant la chute de 139 places de l’édition collector de Captive, tome 2. Cap sur la 194e position pour cette dark romance à succès, signée Sarah Rivens.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédit photo : Morgane Moncomble