Melissa da Costa, au bout du monde

Pour cette 17e semaine (22-28 avril), la maison Livre de Poche place tout simplement trois ouvrages sur le podium. Après Mélisa da Costa, suit Angélique de Guillaume Musso (12.623 ex.) puis l’entrée fracassante de Pierre Lemaître : Le silence et la colère aligne 12.119 tomes.

Un triplé qui calme la concurrence, et particulièrement les pirates de One Piece : le tome 107 (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau) prend la 4e place avec 11.489 exemplaires alors qu'il était en tête la semaine passée.

Joël Dicker regagne une place avec 10.343 ventes de Un animal sauvage suivi à la culotte par… Guillaume Musso et Quelqu’un d’autre, (grand format) qui a conquis 10.119 clients de plus.

En 7e position, La sage-femme d’Auschwitz, signé Anna Stuart (trad. Maryline Beury) tient le choc avec 9471 exemplaires quand Bernard Minier recule un peu plus encore : Un œil dans la nuit cumule 8858 tomes et 8434 pour Les Effacées.

Pour clore le bal des 10 meilleures ventes tous segments confondus, Ana Huang installe le tome 4 de Twisted sous-titré Lies (trad. Charline McGregor) avec 8383 ventes. Notons qu'en volume, les 10 premières places représentent 11 % du marché et 13 % en valeur.

Pour cette semaine 17, les mouvements ne manquent pas : 39 nouvelles entrées dans le classement, mais un marché qui continue d’inquiéter : avec plus de 5 millions d’exemplaires écoulés, ces ventes hebdomadaires affichent un recul de 5 % en regard de l’année passée. Côté gros sous, la fête n’est pas complète : 2 % de recul comparativement à l’an passé, avec plus de 60,9 millions € de chiffre d’affaires.

Notons également que les grandes surfaces spécialisées représentent 49 % des ventes en volume et 50 % en valeur. Quant au gadin de cette semaine, il fera légèrement frémir, tant le besoin en informations fiables est actuellement crucial : l’essai de Thomas Snégaroff et Vincent Lemire Israël/Palestine — Anatomie d’un conflit (avec le concours des cartographes Alizée de Pin et Delphine Papin) perd 115 places, pour atterrir à la 181e position.

Crédits photo : Melissa Da Costa © Eva Nièpce