Les enquêtes d'Hannah Swensen Tome 8 : Meurtres et tarte au citron vert

Plus piquante et acide que jamais : Hannah Swensen est de retour ! La pétillante Hannah Swensen n'a que très peu de temps pour elle. Confectionner les meilleurs gâteaux de Lake Eden est en effet une occupation à plein temps. Elle doit également faire avec ses deux prétendants, toujours aussi envahissants. Sans oublier sa mère, omniprésente, et son chat Moshe qu'elle soupçonne de faire une dépression nerveuse. Serait-elle en train de frôler le burn-out ? Et pire que tout pour cette irréductible gourmande, elle doit, après des années de laisser-aller, se résoudre à faire un régime. Pressée comme un citron, Hannah a décidé de se détendre un peu en acceptant de faire partie du jury pour le concours du meilleur pâtissier de la région. Tout se passe bien, jusqu'au moment où notre héroïne arrive la première sur une scène de crime. Ce qui est synonyme de nouveaux soucis, certes, mais c'est aussi l'occasion idéale de mettre un peu de peps dans son quotidien fatigué ! Quoi de mieux qu'une nouvelle enquête d'Hannah pour vivre un moment réconfortant ? Ajoutez-y quelques recettes inédites de pâtisseries succulentes, et vous comprendrez vite pourquoi six millions de lecteurs à travers le monde sont devenus addicts aux gourmandises de Joanne Fluke !