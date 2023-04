Le génie narratif de Stephen King atteint de nouveaux sommets et bouscule les frontières de l'imaginaire. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de dix-sept qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le Bien affronte le pouvoir écrasant du Mal. Une bataille dont l'enjeu est capital... pour notre monde. "Un Il était une fois pas comme les autres". The Daily Mail "Un mélange de genres et d'univers pour les inconditionnels de King". The New York Times Book Review "Un conte enchanteur et fantastique sur un lieu familier qui devient totalement nouveau". The Washington Post Stephen King a écrit plus de cinquante romans, autant de best-sellers, et plus de deux cents nouvelles. Couronné par de nombreux prix littéraires, il est devenu un mythe vivant de la littérature américaine (médaille de la National Book Foundation en 2003 pour sa contribution aux lettres américaines, Grand Master Award en 2007 pour l'ensemble de son oeuvre). En février 2018, il a reçu un PEN award d'honneur pour service rendu à la littérature et pour son engagement en faveur de la liberté d'expression.