Les pierres du cauchemar. Tome 2

Dooms et Sora au pays des pirates ! Grâce au coffre trouvé dans les bois et aux pierres du Cauchemar, Dooms et Sora peuvent désormais passer d'une dimension à une autre. Et cette fois, ils vont faire le grand plongeon ! En atterrissant au milieu d'un gigantesque océan, ils se font embarquer sur un malentendu par... des pirates ! Fait prisonniers, ils n'auront d'autres choix que de se rallier au reste de l'équipage et de troquer leurs habits stylés pour un accoutrement un peu plus vintage. Pour quitter ce monde, il leur faut au plus vite trouver une nouvelle pierre. Mais avant cela, ils vont devoir affronter les corvées et le regard louche des autres matelots. Comment faire pour se sortir de ce pétrin ? Ils ne peuvent tout de même pas passer le reste de leur vie à nettoyer le pont de ce vieux galion... Dans ce second tome nos deux héros côtoient l'univers de la piraterie pour une aventure délirante ! Un récit très drôle et captivant, toujours mis en scène par le dessin punchy et manga de Dreamy, qui séduira autant les trois millions d'abonnés de Dooms et Sora que tous les amateurs d'aventures fantastiques.