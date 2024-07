Glace et sorbet, toutes les sucreries de l'été !

Alerte Tartelette plonge les lecteurs dans l’univers des Pégases et des gardes sucrés. Orane découvre avec stupéfaction que son amie Tartelette a été transformée en Pégase suite à une malédiction. Cette transformation inattendue entraîne une série de péripéties où Orane, avec ses amis Orion et Mirabelle, doivent naviguer entre mystères et dangers pour protéger Tartelette et découvrir l’origine de ce sortilège.

Nos deux héros à sabots (Hé oui, ce sont des pégases) viennent d’entrer à l’école des sabots glorieux, mais ils doivent aider la princesse Tartelette et partir à l’aventure ! Une multitude de péripéties plus drôles, plus pailletées et plus mignonnes les unes que les autres dans un univers enchanteur. L’autrice alterne avec brio et humour, mystères, action, retournement de situations et périodes plus douces. Un roman extrêmement sucré, joyeux et inclusif pour passer un super été ! - Scrineo

Alerte Tartelette, plus qu'un personnage, une mission ! Plans des rebelles, secrets à percer, l’intrigue se déroule dans un cadre enchanteur, parsemé de paillettes et de magie, où l’amitié et le courage sont mis à l’épreuve à chaque tournant.

Un livre qui parle d’amitié, de courage et de quête d’identité. L’amitié est centrale, incarnée par les liens solides entre Orane, Tartelette et Orion. Leur solidarité face aux obstacles renforce l’idée que les liens amicaux sont essentiels pour surmonter les épreuves. La détermination des jeunes protagonistes à protéger leur amie et à défier les dangers prouve leur courage.

La quête d’identité se manifeste à travers la transformation de Tartelette, qui doit accepter sa nouvelle nature tout en cherchant à retrouver son apparence humaine. Cette dualité entre acceptation de soi et volonté de retourner à une vie normale est traitée avec sensibilité, ajoutant une profondeur émotionnelle à l’histoire.

De l'amitié et du courage qui rappellent le "Golden Trio" d'Harry Potter (J.K. Rowling) : des jeunes héros affrontent ensemble des dangers pour protéger leurs proches et leur monde.

Jo Riley-Black utilise une écriture fluide, parfaitement adaptée à un public jeunesse. Nous lisons de la magie et du féérique à travers ses mots et sommes plongés dans un univers immersif. Nous y retrouvons une touche poétique à l’ensemble avec une pointe d’humour à travers les interactions entre les personnages.

Alerte Tartelette est une lecture captivante pour les jeunes lecteurs, mêlant aventures, magie et émotions avec une habileté qui promet de tenir en haleine jusqu’à la dernière page.