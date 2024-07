Ce roman, une saga familiale s'étendant sur trois générations et deux continents, est narré alternativement par deux voix distinctes. L'une relate l'existence de Ray à New York, un enfant des rues du début du XXe siècle, époque où la ville était un carrefour pour les migrants italiens, irlandais et d'Europe de l'Est poussés par la misère. Orphelin, il subvient à ses besoins en vendant des journaux et en cirant des chaussures, tout en rêvant de devenir un célèbre chanteur. Sa voix, en attendant, apporte du réconfort à ses amis et à des jeunes femmes désespérées aspirant à une vie meilleure.

La seconde voix conduit le lecteur dans les contrées méconnues du delta du Danube, en Roumanie, une région austère, dominée par les superstitions et les caprices d'un fleuve à la fois source de vie et de mort. Cette narration revient sur les origines et la destinée tragique de la mère de la narratrice, atteinte de la lèpre et recluse dans ce qui reste de la dernière léproserie d'Europe, un lieu désolé et abandonné.

La structure du récit, alternant entre ces deux voix, ainsi que la clarté et la poésie de l'écriture, confèrent à L'Homme qui apporte le bonheur une force émotive et une luminosité exceptionnelles, en faisant une ode vibrante à la vie et un voyage mémorable.

Les éditions des Syrtes nous en offrent les premières pages en avant-première :

Cătălin Dorian Florescu, né en 1967 à Timișoara, a vécu son enfance et sa jeunesse en Roumanie. En 1982, sa famille fuit le régime et s'établit en Suisse.

Auteur de nombreux romans, dont Le Masseur aveugle (Liana Lévy, 2008) et Le Turbulent destin de Jacob Obertin (Seuil, 2013), Florescu jouit d'une renommée internationale, ses œuvres ayant été traduites dans plus de dix langues. Il a également été honoré de plusieurs prix littéraires prestigieux, dont le Prix suisse du livre en 2011.