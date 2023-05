Kaguya-sama: Love is War Tome 15

Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane n'arrivent plus à s'approcher l'un de l'autre depuis le final inopinément romantique du festival. Déclarer son amour n'était que l'épreuve la plus facile de la romance, finalement... Alors que le reste du monde profite de l'ambiance de Noël, les deux adolescents essaient de construire les bases de leur nouvelle relation. Hélas, le réveil de la Kaguya glaciale va perturber leurs plans...