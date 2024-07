Les lecteurs respirent déjà l’air des grandes vacances

Mortelle Adèle tome 21, RécréAction Générale, suit la favorite du classement de très près, avec 14.819 personnes encore séduites, 6 semaines après sa sortie.

Le tome 4 de la série The Devil’s Sons se hisse en 3e position, avec 13.979 exemplaires écoulés en librairies pour cette première semaine de sortie. Chloé Wallerand fait d’une pierre deux coups, réalisant également la plus belle entrée de la semaine.

Des vacances studieuses

La saison des cahiers de vacances est officiellement lancée ! Et c’est plutôt flagrant, compte tenu du classement. Les jeunes écoliers ont jeté leur dévolu sur les Passeports, produits par Hachette Éducation, qui raflent 6 places dans le top 10.

Les futurs élèves de 5e ont prévu de s’entrainer pendant les vacances : Passeport, toutes les matières de la 6e à la 5e s’est vendu à 12.370 exemplaires, s’emparant ainsi de 4e place. En 5e position, l’on retrouve le Passeport, du CE2 au CM1 avec 10.453 ventes réalisées, suivi de l’édition dédiée aux élèves de CE1 au CE2 (10.276 ventes).

La tendance se poursuit avec une 7e position accordée à Passeport, du CP au CE1 (10.090 exemplaires). 500 ventes de moins pour Passeport, toutes les matières du CM1 au CM2, qui grimpe à la 9e place (9520 ventes), juste devant Passeport, du cm2 à la 6e. Ce dernier clôt la marche et permet à 9490 futurs collégiens d’anticiper cette transition scolaire.

La tendance est résolument scolaire en cette 26e semaine : l’on note, plus loin dans le classement, la présence du Traité théologico-politique, de Spinoza (en 19e position), Le temps de l’innocence, par Edith Wharton, ou encore les Tragédies complètes d’Eschyle.

43 nouvelles sorties ont fait irruption dans le top 200, laissant place à un rythme de production plus modéré, et enfin stabilisé. Si les chiffres de ventes sont plutôt bons, ils ne rivalisent pas avec ceux de l’année dernière.

Les ventes (en volume) reculent de 11 % par rapport à la même semaine, l’an passé, avec un chiffre d’affaires qui diminue de 7 % comparé à la semaine 26 de 2023.

Le trophée du plus grand écart est remis à la BD Les Terres d’Arran : Guerres d’Arran Tome 4, de Nicolas Jarry, David Courtois, Alex Sierra, Livia Pastore, qui chute de 126 places pour atterrir aux portes du classement, à la 198e position.

