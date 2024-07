(Re) découvrir Paris en remontant le temps

Bienvenue en 1901, dans un Paris alternatif où l’aérolithe d’Orgueil, tombé en 1864, a provoqué des mutations chez les humains et les animaux.

Un roman fantastique dans un univers steampunk animalier ! Paris, 1901, certes, mais une époque pas tout à fait comme celle de notre réalité. La différence, une épidémie a eu lieu (oui bon d'accord jusque là...) qui a fait muter une partie de la population ! Ces derniers, les orgueilleux, ont désormais un familier avec qui ils partagent tout. En échange de leur longévité, ces derniers ne peuvent plus avoir d'enfants. Cécile Gaultier revient ainsi à Paris après un long exil. Une affaire de meurtre d'enfants secoue en effet la capitale et son aide est requise sur l'enquête. Elle et sa familière Sémiramis, devront donc faire équipe avec Frémont et son lynx Farouche, pour apaiser les tensions qui menacent l'équilibre entre les orgueilleux et les non-orgueilleux. Un roman mêlant action et enquête, dans un univers recherché, le tout surmonté d'une jolie plume qui alterne parfaitement les moments d'actions et de réflexion sur l'enquête. Une parfaite introduction au fantastique pour les fans (public adolescent) de Sherlock ou inversement ! On y retrouve bien sûr des similitudes avec Philipp Pullman et ce n'est pas pour déplaire ! Bref c'est un coup de cœur certain ! - Eugénie Micheneau - Librairie Tome 5 de Thionville (57) - via NetGalley

Cécile Gaultier, de retour à Paris après sept ans d’exil, est chargée par l’Institut Orgueil d’enquêter sur une série d’infanticides qui terrifient la ville. Accompagnée de sa familière Sémiramis, une chauve-souris, et aidée par Frémont et son lynx Farouche, Cécile plonge dans une enquête complexe et dangereuse. Le Paris de Sanquer est peuplé de créatures modifiées et d’humains aux capacités augmentées, rendant l’investigation encore plus périlleuse.

La mutation, conséquence de l’aérolithe, crée un monde où les capacités humaines sont décuplées, mais aussi où les frontières entre le bien et le mal sont floues. La lutte contre le mal est incarnée par l’enquête de Cécile, qui doit naviguer entre les dangers et les trahisons. L’acceptation de soi est explorée à travers les personnages modifiés, qui doivent apprendre à vivre avec leurs nouvelles capacités et apparences.

C'est un roman où le mélange d’investigation et de surnaturel trouve des échos dans Les Enfants de Peakwood de Rod Marty : des événements mystérieux bouleversent une communauté rurale.

Ruberto Sanquer utilise une écriture immersive idéale pour dépeindre l’atmosphère sombre et intrigante de ce Paris alternatif. Entre descriptions poétiques, dialogues réalistes et termes techniques liés aux mutations, tout cela ajoutent une dimension lyrique à l’ensemble. Des mots de Sanquer qui captent l’attention du lecteur et le maintient en haleine tout au long de l’intrigue.

La Ville de braises et de crocs est un roman qui mêle habilement enquête, fantastique et thématiques profondes. L’univers richement détaillé et les personnages complexes de Ruberto Sanquer en font une lecture incontournable pour les amateurs de Young Adult et de fantasy urbaine.