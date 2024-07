Fille de la Mort, une parenté assez peu ordinaire

Jessica Harrow devint Faucheuse sans pour autant avoir de diplôme : la jeune femme, contrairement à ses collaborateurs, n’a aucun souvenir de son décès. En s’acquittant de sa tâche — un boulot qui n’a rien d’alimentaire… — elle traque les réponses, qui tardent à venir. Dès les premières pages, le ton est donné, l’ambiance posée, les forces en puissance (et en présence…) se devinent assez bien.

Pour sa dernière sortie dans le monde, Jessica récupère un certain Bryan Michael Andrews, âme récemment décanillée. Elle l’accompagne vers cet au-delà, nous présentant par là même ses deux amis – également morts, également Faucheuses. Ici, pas de discrimination genrée. Et à quelques encablures de là, une certaine Annabel, qui dirige la horde des Faucheuses. Tout en dissimulant nombre d’informations à ses équipes.

Cette dynamique entre quête personnelle et devoir professionnel ajoute de la profondeur à l’histoire et maintient l’intérêt du lecteur. D’autant que Jessica Harrow est pleine de promesses : marquée par la quête de vérité sur sa mort, elle partage son temps entre Eddie et Marcel, ses corrélgionnaires jusqu’à cette bascule. Logiquement invisible aux yeux des humains, Jessica la Faucheuse interagit avec des vivants… Plus rien de va !

Les interactions entre Jessica et ses collègues sont empreintes d’humour : rien de tel qu’une franche camaraderie quand on est canné. De quoi rendre tout ce beau monde bien attachant et réaliste. Les dialogues de Phillips sont bien écrits, offrant un équilibre entre moments légers et sérieux, ce qui renforce la profondeur émotionnelle de l’histoire.

L’introduction des Sœurs du Destin, inspirées des Moires de la mythologie grecque, enrichit encore plus la narration. Ces figures mystérieuses apportent une dimension mythologique et symbolique, guidant subtilement les événements et les décisions des personnages principaux.

Autant l’histoire de Stephanie Phillips réveillerait un mort, et chamboule les traditionnels récits post-mortem. Autant les illustrations de Flaviano donnent vie (si fait !) à ce sombre univers d’après-vie. Les scènes sont souvent mises en valeur par des pages éclatées et des panneaux soigneusement placés, maximisant l’impact visuel de chaque moment clé. Flaviano excelle dans la représentation des émotions à travers les expressions faciales et les postures des personnages.

La palette de couleurs de Rico Renzi joue également son rôle : vives, elles contrastent avec les tons plus sombres, créant une atmosphère unique qui oscille entre le macabre et le lumineux. Tout un équilibre visuel maintenu pour rendre la lecture captivante sans sombrer dans une ambiance trop morose. Et gare aux transformations que Jessica nous réserve…

Aventure riche en émotions et dont le tome 2 ne change rien au plaisir qu’on en retire, Grim est autant porté par des personnages fantasques et profonds, que par un récit complexe qui devient plus dense encore à la fin du T.2. La série réussit à renouveler un thème classique avec originalité et profondeur, ce qui en fait une lecture incontournable pour tous ceux qui cherchent une nouvelle série captivante à découvrir.

Entre humour noir et réflexions sur la famille — et ses tares ! — Grim joue avec l’humour sombre, pas encore noir, mais juste assez pour réjouir son lecteur ! Le prochain tome est prévu pour septembre 2024, quand au volume 4, il sortira fin octobre outre-Atlantique.