Edens Zero Tome 25 : Le dernier monde

Le gentil grand-père et le cruel Grand Démon ! Shiki a découvert la vérité sur la double personnalité de Ziggy, et la surprise est de taille. Cependant, le doute qui est en lui met Pino en danger... Erzy, quant à elle, tient entre ses mains un immense pouvoir qui permet de manipuler les dragons... Malheureusement, au fond d'elle-même, la colère d'avoir perdu ses compagnons prend le dessus, engendrant inexorablement drames et séparations éternelles... Alors qu'un destin vieux de 20 000 ans touche à sa fin, le véritable ennemi fait son apparition !