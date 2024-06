Mortelle Adèle et Esther, premières dans les librairies 

My Hero Academia, tome 39, Un combat sans alter (traduit par David Le Quéré) perd une place dans le classement, mais conserve tout de même une 7e position confortable, avec 10.024 exemplaires écoulés. Quelques ventes de moins enregistrées pour One-Punch Man, tome 29 (traduction de Frédéric Malet), qui séduit 9514 lecteurs, se positionnant 9e dans le classement. D’une pierre deux coups, les mangakas Yusuke Murata et One réalisent également la meilleure entrée de la semaine !

Les polars continuent de plaire aux lecteurs, qui leur accordent une 3e et 4e position, avec Le nid du coucou (traduction de Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet) et ses 12.432 ventes, suivi de près par le glaçant Norferville de Franck Thilliez, qui a encore conquis 10.895 personnes, 7 semaines après sa sortie.

Place à l’Histoire avec Le barman du Ritz, de Philippe Collin, qui remonte de 13 positions dans le classement, se hissant à la 5e. Le premier Prix Maurice Druon du roman historique réalise 10.433 ventes cette semaine. Une thématique qui semble plaire aux lecteurs, car La sage-femme d’Auschwitz (trad. Maryline Beury) décroche une 10e place avec 9279 exemplaires sortis des librairies.

Enfin, on note une présence régulière du Livre de Poche dans le top 10 des meilleures ventes de la semaine, avec Une belle vie de Virginie Grimaldi (10.043 ventes) et sa 6e position, aux côtés du tome 8 des Sept sœurs, Atlas : l’histoire de Pa Salt (trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld), qui perd 3 places et atterrit à la 8e position avec 9992 lecteurs.

Pas de grandes variations pour le marché en cette semaine 24, marquée par l’entrée de 52 sorties dans le classement des 200 meilleures ventes. Preuve en est, on ne note aucune évolution des ventes en volume par rapport à la même semaine de l’an dernier, mais on se réjouira tout de même d’une hausse de 3 % en valeur — sans doute imputable aux hausses de prix.

La cascade de la semaine revient à Heart Players Tome 3, d’Alice Desmerveilles aux éditions Plumes du Web, qui se voit chuter de 131 places dans le classement, aux portes de la sortie des 200 meilleures ventes, en 189e position.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : Santi P.A. / BY-NC-ND 2.0