One Piece Tome 103 : Edition originale

Pour finir l'année 2022 en beauté ! Décembre 2021 avait été marqué par la parution du tome 100 de One Piece. Pour perpétuer le rendez-vous, nous avons décidé de vous proposer le tome 103 un an après cet événement extraordinaire ! Outre ce planning au plus proche de l'édition japonaise, l'ouvrage, à sa parution, devrait également contenir quelques surprises... Affaire à suivre !