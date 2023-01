Pour rien au monde

De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets français et américain pistent des terroristes trafiquants de drogue, risquant leur vie à chaque instant. Une jeune veuve tente de rejoindre l'Europe et se bat contre des passeurs. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement lutte contre de vieux faucons communistes qui poussent le pays vers un point de non-retour. Aux Etats-Unis, la première femme élue présidente doit manoeuvrer entre des attaques au Sahel, le commerce illégal d'armes et les bassesses d'un rival politique. Alors que des actions violentes se succèdent partout dans le monde, les grandes puissances se débattent dans des alliances complexes. Pourront-elles empêcher l'inévitable ? Un thriller de fort tonnage dans lequel Follett imagine une crise internationale qui pourrait entraîner une troisième guerre mondiale. Le Figaro littéraire. Une narration de grande ampleur. Lire. Traduit de l'anglais par Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Christel Gaillard-Paris, Nathalie Gouyé-Guilbert et Dominique Haas.